У Києві не відкидають евакуацію у разі повного блекауту

Деталі

"Ми розуміємо, що якщо росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу систему електропостачання. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", – сказав Ткачук.

Він додав, якщо "мережа перебуватиме на межі відмови, ми почнемо інформувати людей та просити їх піти (покинути місто – ред.)".

За словами Ткачука, зараз ситуація контрольована.

Нагадаємо