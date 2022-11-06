Мер Києва Віталій Кличко не відкидає, що через російські обстріли столиця може опинитися у повному блекауті, а також залишитися без тепла, води і звʼязку. Він закликав киян бути готовим до різних сценаріїв.
У Києві не відкидають евакуацію у разі повного блекауту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в інтерв'ю виданню The New York Times повідомив, що у разі повного відключення електрики у Києві можуть оголосити евакуацію, передає УНН.
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"Ми розуміємо, що якщо росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу систему електропостачання. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", – сказав Ткачук.
Він додав, якщо "мережа перебуватиме на межі відмови, ми почнемо інформувати людей та просити їх піти (покинути місто – ред.)".
За словами Ткачука, зараз ситуація контрольована.
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