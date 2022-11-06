В Киеве не исключают эвакуацию в случае полного блэкаута

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в интервью изданию The New York Times сообщил, что в случае полного отключения электричества в Киеве могут объявить эвакуацию, передает УНН.

Детали

"Мы понимаем, что если россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", – сказал Ткачук.

Он добавил, если "сеть будет на грани отказа, мы начнем информировать людей и просить их уйти (покинуть город – ред.)".

По словам Ткачука, сейчас ситуация в Киеве контролируемая.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться в полном блэкауте, а также остаться без тепла, воды и связи. Он призвал киевлян быть готовым к разным сценариям.

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