Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться в полном блэкауте, а также остаться без тепла, воды и связи. Он призвал киевлян быть готовым к разным сценариям.
В Киеве не исключают эвакуацию в случае полного блэкаута
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в интервью изданию The New York Times сообщил, что в случае полного отключения электричества в Киеве могут объявить эвакуацию, передает УНН.
Детали
"Мы понимаем, что если россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения", – сказал Ткачук.
Он добавил, если "сеть будет на грани отказа, мы начнем информировать людей и просить их уйти (покинуть город – ред.)".
По словам Ткачука, сейчас ситуация в Киеве контролируемая.
Напомним