Розенко пояснив, як зміна вартості газу вплине на розмір платежів субсидіантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця.
“Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму. Ті люди, які відчуватимуть, що вони не в змозі самостійно повністю платити за житлово-комунальні послуги або газ, мають звернутися до управління соцзахисту і оформити субсидію”, — сказав Розенко.
Чиновник також наголосив, що будь-яке рішення щодо зміни ціни на газ має ухвалюватись після внесення змін до нової системи субсидій.
“Ці зміни, які відбулися у системі субсидій, мають бути відкориговані. Лише після виправлення ситуації у системі субсидій, можна розглядати питання про зміну ціни на газ. Є відповідні доручення і урядового комітету, і прем’єр-міністра і, я сподіваюся, що найближчим часом Мінсоцполітики виконає їх і до системи субсидій будуть внесені необхідні корективи”, — зауважив він.
Нагадаємо, українці можуть дізнаватись про те, чи призначено їм субсидії та який її розмір, на сайті subsidii.ioc.gov.ua.