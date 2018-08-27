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Розенко объяснил, как изменение цены газа повлияет на размер платежей субсидиантов

Киев • УНН

 • 18295 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Вероятный перерасчет цены на газ на получателе субсидий никак не отразится. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Розенко объяснил, как изменение цены газа повлияет на размер платежей субсидиантов

“Вероятный перерасчет цены на газ на получателях субсидий никак не отразится, потому что они платят и будут платить фиксированную сумму. Те люди, которые будут чувствовать, что они не в состоянии самостоятельно полностью платить за жилищно-коммунальные услуги или газ, должны обратиться в управление соцзащиты и оформить субсидию”, — сказал Розенко.

Чиновник также отметил, что любое решение относительно изменения цены на газ должно приниматься после внесения изменений в новую систему субсидий.

“Эти изменения, которые произошли в системе субсидий, должны быть откорректированы. Только после исправления ситуации в системе субсидий, можно рассматривать вопрос об изменении цены на газ. Есть соответствующие поручения и правительственного комитета, и премьер-министра и, я надеюсь, что в ближайшее время Минсоцполитики выполнит их и в систему субсидий будут внесены необходимые коррективы”, — отметил он.

Напомним, украинцы могут узнавать о том, назначена ли им субсидия и каков ее размер, на сайте subsidii.ioc.gov.ua.

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