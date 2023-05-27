росЗМІ: два безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію у Псковській області рф
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. За повідомленнями росЗМІ два дрони-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію "Транснефти" в Псковській області росії, пише УНН.
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Як повідомляють росЗМІ, вночі 27 травня, два безпілотники-камікадзе атакували нафтоперекачувальну станцію "Транснефти" в Псковській області.
Вибух стався рано вранці в Невельському районі Псковської області поблизу села Литвинове, заявив губернатор регіону михайло ведерніков.
За попередніми даними, інцидент стався приблизно о 4:30 ранку. Два дрони впали на територію нафтоперекачувальної станції біля села Литвинове, після чого відбулися два вибухи.
У результаті атаки були пошкоджені фасади та скляні конструкції трьох адміністративних будівель. Про постраждалих інформація відсутня.
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