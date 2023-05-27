росСМИ: два беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области рф

Детали

Как сообщают росСМИ, ночью 27 мая, два беспилотника-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области.

Взрыв произошел рано утром в Невельском районе Псковской области вблизи деревни Литвиново, заявил губернатор региона михаил ведерников.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 4:30 утра. Два дрона упали на территорию нефтеперекачивающей станции возле деревни Литвиново, после чего произошли два взрыва.

В результате атаки были повреждены фасады и стеклянные конструкции трех административных зданий. О пострадавших информация отсутствует.

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