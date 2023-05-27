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13 марта, 19:26 • 46315 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104013 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107267 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107466 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101537 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94584 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110171 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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росСМИ: два беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области рф

росСМИ: два беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области рф

Киев • УНН

 • 600655 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. По сообщениям росСМИ два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области россии, пишет УНН.

Детали

Как сообщают росСМИ, ночью 27 мая, два беспилотника-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области.

Взрыв произошел рано утром в Невельском районе Псковской области вблизи деревни Литвиново, заявил губернатор региона михаил ведерников.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 4:30 утра. Два дрона упали на территорию нефтеперекачивающей станции возле деревни Литвиново, после чего произошли два взрыва.

В результате атаки были повреждены фасады и стеклянные конструкции трех административных зданий. О пострадавших информация отсутствует.

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