росСМИ: два беспилотника атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По сообщениям росСМИ два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области россии, пишет УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, ночью 27 мая, два беспилотника-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области.
Взрыв произошел рано утром в Невельском районе Псковской области вблизи деревни Литвиново, заявил губернатор региона михаил ведерников.
По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 4:30 утра. Два дрона упали на территорию нефтеперекачивающей станции возле деревни Литвиново, после чего произошли два взрыва.
В результате атаки были повреждены фасады и стеклянные конструкции трех административных зданий. О пострадавших информация отсутствует.
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