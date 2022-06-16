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росію позбавляють технологій для видобутку газу: Baker Hughes йде з СПГ-проектів у рф

росію позбавляють технологій для видобутку газу: Baker Hughes йде з СПГ-проектів у рф

Київ • УНН

 • 129712 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes припиняє обслуговування всіх проєктів щодо скрапленого газу (СПГ) в росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Зокрема, компанія відкликає сервісних інженерів з проєктів "Сахалін-2" "Газпрому" і "Ямал СПГ" НОВАТЕКу, а також проєктних інженерів з "Арктик СПГ-2" НОВАТЕКу, що будується. 

За словами джерел "Коммерсанта", фактично це ставить під питання подальшу експлуатацію та пусконалагодження іноземного обладнання, а також унеможливлює постачання запчастин для його ремонтів. Зазначається, що компанія розриває угоду попри те, що прямих санкційних обмежень на сервіс та постачання газових турбін до рф немає, лише на укладання нових контрактів, а "Газпром" і НОВАТЕК не перебувають під прямими санкціями США та ЄС.

Водночас Baker Hughes припиняє відвантаження для останнього проєкту обладнання, у тому числі газових турбін. Від цих  поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2", пише видання.

Усього на першу лінію має бути поставлено сім турбін, частина яких потрібна на процес виробництва СПГ, частина — на генерацію електроенергії.  За даними видання, на НОВАТЕК поки що відвантажено лише половину машин. Замінити це обладнання зараз, по суті, немає чим: у росії аналогів не випускають, а лінії з виробництва СПГ вже спроєктовані під LM9000 (газові турбіни Baker Hughes).

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