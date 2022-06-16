россию лишают технологий для добычи газа: Baker Hughes уходит из СПГ-проектов в рф

Детали

В частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" НОВАТЭКа, а также проектных инженеров со строящегося "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа.

По словам собеседников "Коммерсанта", фактически это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможным поставки запчастей для его ремонтов. Отмечается, что компания разрывает соглашение, несмотря на то, что нет прямых санкционных ограничений на сервис и поставки газовых турбин в рф нет, только на заключение новых контрактов, а "Газпром" и НОВАТЭК не находятся под прямыми санкциями США и ЕС.

Одновременно компания прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2", пишет издание.

Всего на первую линию должно быть поставлено семь турбин, часть которых необходима на процесс производства СПГ, часть — на генерацию электроэнергии. По данным издания, НОВАТЭКу отгружены только половина машин. Заменить это оборудование сейчас по сути нечем: в россии аналогов не выпускают, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000 (газовые турбины Baker Hughes).

Ранее

"Газпром" остановил еще один насос "Северного потока", из-за чего поставки газа в Европу сократятся до 67 млн ​​кубометров в сутки.