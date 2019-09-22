Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 в Токіо - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російським спортсменам може загрожувати відсторонення від Олімпіади-2020 в Токіо. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Причинами можуть стати підозри в тому, що Московська антидопінгова лабораторія підробила дані, перш ніж відправити їх до Світового антидопінгового агентства (WADA).
У агентстві вважають, що Москва маніпулювала даними останні 18 місяців.
"Упродовж наступних двох місяців можуть бути представлені нові докази підробки допінг-проб, що може привести до виключення російських спортсменів від участі в Олімпійських іграх", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, WADA підозрює Росію в наданні недостовірних даних щодо допінгу.