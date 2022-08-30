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Російського політика Гозмана засудили за порівняння Сталіна з Гітлером

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У вівторок московський суд засудив до 15 діб ув'язнення політика Леоніда Гозмана, який провів паралелі між режимом Йосипа Сталіна та диктатурою Гітлера в Німеччині. Про це УНН інформує з посиланням на росЗМІ.

Російського політика Гозмана засудили за порівняння Сталіна з Гітлером

Деталі

У вівторок Тверський районний суд Москви ухвалив, що висловлювання Гозмана порушує закон.

72-річний Леонід Гозман був засуджений за пост в Facebook в 2020 році, в якому він висміював російське законодавство, що забороняє уподібнювати Радянський Союз нацистській Німеччині. В статті стверджувалося, що фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер був абсолютним злом, а члени СС – злочинцями, але радянський диктатор Йосип Сталін та НКВС були ще гіршими.

Доповнення

Гозман, затятий критик війни кремля в Україні, виїхав із росії, коли вона розпочалася, але повернувся у червні, що він назвав "моральним" вибором.

Міністерство юстиції росії занесло його до списку "іноземних агентів".

Він був ненадовго затриманий поліцією в липні після того, як мвс росії видало ордер на його арешт під час розслідування порушеної проти нього кримінальної справи.

Гозмана звинуватили в порушенні закону, згідно з яким громадяни росії повинні повідомляти владу про іноземне громадянство або посвідку на проживання. Гозман сказав, що повідомив владу про своє ізраїльське громадянство, але вони заявили, що він не зробив цього у встановлений термін.

Слідство у цій справі все ще триває, і Гозмана може бути засуджено до штрафу або громадських робіт, якщо його вина буде доведена.

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