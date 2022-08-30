Российского политика Гозмана осудили за сравнение Сталина с Гитлером

Детали

Во вторник Тверской районный суд Москвы решил, что высказывание Гозмана нарушает закон.

72-летний Леонид Гозман был осужден за пост в Facebook в 2020 году, в котором он высмеивал российское законодательство, запрещающее уподоблять Советский Союз нацистской Германии. В статье утверждалось, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС – преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были еще хуже.

Дополнение

Гозман, ярый критик войны кремля в Украине, уехал из россии, когда она началась, но вернулся в июне, что он назвал "нравственным" выбором.

Министерство юстиции россии внесло его в список "иностранных агентов".

Он был ненадолго задержан полицией в июле после того, как мвд россии выдало ордер на его арест во время расследования возбужденного против него уголовного дела.

Гозмана обвинили в нарушении закона, согласно которому граждане россии должны уведомлять власти об иностранном гражданстве или виде на жительство. Гозман сказал, что сообщил властям о своем израильском гражданстве, но они заявили, что он не сделал этого в установленные сроки.

Следствие по этому делу все еще продолжается, и Гозман может быть приговорен к штрафу или общественным работам, если его вина будет доказана.