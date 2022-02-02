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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 24811 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Російський суд відхилив позов Навального про зняття з обліку як терориста й екстреміста

Російський суд відхилив позов Навального про зняття з обліку як терориста й екстреміста

Київ • УНН

 • 18695 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Російський Петушинський районний суд Владимирської області відхилив позов опозиціонера Олексія Навального про визнання незаконною постановку його на облік як екстреміста й терориста. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Комерсант”.

Деталі

Суд відхилив позов опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у виправній колонії, про визнання незаконною постановку його на облік як екстреміста й терориста.

Цитата

“Суд вирішив відмовити у задоволенні адміністративного позову Олексія Навального”, — оголосив рішення суддя Іван Язєв.

Нагадаємо

Європейський союз закликав Москву негайно звільнити Олексія Навального, найгучнішого критика президента Росії Володимира Путіна, якого було ув’язнено за дії, які ЄС засудив як політично мотивовані дії.

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