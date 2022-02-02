Російський суд відхилив позов Навального про зняття з обліку як терориста й екстреміста

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Суд відхилив позов опозиціонера Олексія Навального, який відбуває термін у виправній колонії, про визнання незаконною постановку його на облік як екстреміста й терориста.

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“Суд вирішив відмовити у задоволенні адміністративного позову Олексія Навального”, — оголосив рішення суддя Іван Язєв.

Нагадаємо

Європейський союз закликав Москву негайно звільнити Олексія Навального, найгучнішого критика президента Росії Володимира Путіна, якого було ув’язнено за дії, які ЄС засудив як політично мотивовані дії.