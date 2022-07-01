Російський ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла

КИЇВ. 1 липня. УНН. В Миколаєві з-під завалів будинку, по якому завдали ракетного удару російські окупанти, рятувальники дістали ще одне тіло. Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Миколаївській області.