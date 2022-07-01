Російський ракетний удар по житловому будинку в Миколаєві: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Миколаєві з-під завалів будинку, по якому завдали ракетного удару російські окупанти, рятувальники дістали ще одне тіло. Наразі відомо про вісьмох загиблих та шістьох поранених. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Миколаївській області.
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"О 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка. Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало. Роботи з розбору завалів продовжуються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Миколаєві вранці 29 червня.