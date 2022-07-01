Российский ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Николаеве из-под завалов дома, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты, спасатели достали еще одно тело. В настоящее время известно о восьми погибших и шести раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.
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"В 22:55 во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке найдено тело мужчины. Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали. Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Николаеве утром 29 июня.