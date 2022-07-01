Российский ракетный удар по жилому дому в Николаеве: количество погибших выросло

Цитата

"В 22:55 во время поисково-спасательных работ под завалами на лестничной клетке найдено тело мужчины. Таким образом, в результате чрезвычайной ситуации 8 человек погибли и 6 пострадали. Работы по разбору завалов продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому в Николаеве утром 29 июня.