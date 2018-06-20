Російський офіцер спровокував збройну сутичку між бойовиками "ДНР" - розвідка

"В одному з підрозділів 1 АК російський офіцер раптово відкрив вогонь з особистої зброї поблизу штабу підрозділу в населеному пункті. Такі дії спровокували збройну сутичку з іншими бойовиками, внаслідок якої сам винуватець отримав легке поранення", - сказав Мотузяник.



Він додав, що на думку підлеглих, такий вчинок свідчить про бажання "героя" уникнути участі у бойових діях шляхом перебування у шпиталі.



Нагадаємо, за даними нашої розвідки, вчора, внаслідок влучного вогню у відповідь наші захисники нанесли втрат противнику — трьох окупантів поранено.



Як повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях Донбасу внаслідок "дружнього вогню" отримали поранення двоє бойовиків. Про це вчора на брифінгу у Києві з посилання на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута.