Российский офицер спровоцировал вооруженное столкновение между боевиками "ДНР" - разведка

"В одном из подразделений 1 АК российский офицер внезапно открыл огонь из личного оружия вблизи штаба подразделения в населенном пункте. Такие действия спровоцировали вооруженное столкновение с другими боевиками, в результате которой сам виновник получил легкое ранение", - сказал Мотузяник.



Он добавил, что по мнению подчиненных, такой поступок свидетельствует о желании "героя" избежать участия в боевых действиях путем нахождения в госпитале.



Напомним, по данным нашей разведки, вчера, в результате точного огня в ответ наши защитники нанесли потерь противнику - трое оккупантов получили ранения.



Как сообщал УНН, на временно оккупированных территориях Донбасса вследствие "дружественного огня" получили ранения двое боевиков. Об этом вчера на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.