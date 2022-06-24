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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російський гурт Little Big випустив антивоєнний кліп і залишив рф

Російський гурт Little Big випустив антивоєнний кліп і залишив рф

Київ • УНН

 • 422630 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Російський гурт Little Big, який представляв рф на Євробаченні-2020, засудив напад росії на Україну у новій пісні "Generation Cancellation". Про це УНН пише з посиланням на офіційні сторінки Little Big у соцмережах.

Деталі

Реліз виклали в мережу 24 червня.

У кліпі до нової пісні висміюється пропаганда та ілюструється несправедливість війни. Учасники гурту засудили війну проти України на своїх сторінках в Instagram.

Цитата

“Війна не закінчилася. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни в усьому світі. Ніхто не заслуговує на війну”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Little Big був заснований 2013 року в Санкт-Петербурзі. Тепер на офіційному сайті гурту вказано, що вони живуть в Лос-Анджелесі, США.

Українські Національні Новини

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