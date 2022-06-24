Російський гурт Little Big випустив антивоєнний кліп і залишив рф

Деталі

Реліз виклали в мережу 24 червня.

У кліпі до нової пісні висміюється пропаганда та ілюструється несправедливість війни. Учасники гурту засудили війну проти України на своїх сторінках в Instagram.

Цитата

“Війна не закінчилася. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни в усьому світі. Ніхто не заслуговує на війну”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Little Big був заснований 2013 року в Санкт-Петербурзі. Тепер на офіційному сайті гурту вказано, що вони живуть в Лос-Анджелесі, США.