Російський гурт Little Big випустив антивоєнний кліп і залишив рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Російський гурт Little Big, який представляв рф на Євробаченні-2020, засудив напад росії на Україну у новій пісні "Generation Cancellation". Про це УНН пише з посиланням на офіційні сторінки Little Big у соцмережах.
Деталі
Реліз виклали в мережу 24 червня.
У кліпі до нової пісні висміюється пропаганда та ілюструється несправедливість війни. Учасники гурту засудили війну проти України на своїх сторінках в Instagram.
Цитата
“Війна не закінчилася. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни в усьому світі. Ніхто не заслуговує на війну”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Little Big був заснований 2013 року в Санкт-Петербурзі. Тепер на офіційному сайті гурту вказано, що вони живуть в Лос-Анджелесі, США.