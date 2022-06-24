Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип и покинула рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российская группа Little Big, представлявшая рф на Евровидении-2020, осудила нападение россии на Украину в новой песне "Generation Cancellation". Об этом УНН пишет со ссылкой на официальные страницы Little Big в соцсетях.
Детали
Релиз выложили в сеть 24 июня.
В клипе к новой песне высмеивается пропаганда и иллюстрируется несправедливость войны. Участники группы осудили войну против Украины на своих страницах в Instagram.
Цитата
“Война не закончилась. Остановите войну в Украине. Остановите войны в всем мире. Никто не заслуживает войны”, — говорится в сообщении.
Добавим
Little Big был основан в 2013 году в Санкт-Петербурге. Теперь на официальном сайте группы указано, что они живут в Лос-Анджелесе, США.