Російський фрегат “Адмірал Григорович” відправлять з Криму до Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російський військовий корабель відправиться з Криму, щоб посилити угрупування ВМФ Росії біля берегів Сирії, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
За інформацією ЗМІ, російський військовий корабель залишить порт в Севастополі, щоб посилити угруповання ВМФ Росії біля берегів Сирії.
Фрегат Чорноморського флоту “Адмірал Григорович”, як відзначає видання, може перевозити на борту до восьми крилатих ракет “Калібр”, а також 36 зенітних керованих ракет комплексу “Штиль-1” — морську версією зенітного комплексу “Бук”.