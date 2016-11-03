Российский фрегат "Адмирал Григорович" отправят из Крыма в Сирию

По информации СМИ, российский военный корабль покинет порт в Севастополе, чтобы усилить группировку ВМФ России у берегов Сирии.

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", как отмечает издание, может перевозить на борту до восьми крылатых ракет "Калибр", а также 36 зенитных управляемых ракет комплекса "Штиль-1" - морскую версию зенитного комплекса "Бук".