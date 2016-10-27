Російський боксер одягнув футболку з українським тризубом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Василь Ломаченко на своїй сторінці у Facebook розмістив спільне фото з російським боксером Сергієм Ковальовим, передає УНН.
На спільній фотографії боксери одягнуті в футболки з тризубом тренувального штабу В.Ломаченко.
Додамо, що С.Ковальов Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF.
Нагадаємо, В.Ломаченко підписав контракт на бій із екс-чемпіоном світу Н.Волтерсом.