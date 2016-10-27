Российский боксер надел футболку с украинским трезубцем

На совместной фотографии боксеры одеты в футболки с трезубцем тренировочного штаба В.Ломаченко.

Добавим, что С.Ковалёв Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Напомним, В.Ломаченко подписал контракт на бой с экс-чемпионом мира Н.Волтерсом.