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Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вперше задіяли в операції проти терористів в Сирії

Російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" вперше задіяли в операції проти терористів в Сирії

Київ • УНН

 • 12980 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Військові сили РФ почали у вівторок масштабну операцію з нанесення ударів по терористах в провінції Ідліб і Хомс, в тому числі задіяний авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Про це повідомив міністр оборони Сергій Шойгу в ході наради з представниками Міноборони та ОПК, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні о 10:30 і в 11:00 ми розпочали велику операцію з нанесення масованого вогневого ураження по позиціям "Ісламської держави" і "Джебхат ан-Нусра" в провінції Ідліб і Хомс", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, в цій операції беруть участь "Адмірал Григорович", що зробив пуски крилатих ракет "Калібр", берегові ракетні комплекси "Бастіон" і "вперше в історії ВМФ в бойових діях почав брати участь авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов ".

Шойгу заявив, що російські Збройні сили наносять масовані удари по заводах терористів в Сирії.

"Основні цілі нанесення ударів - склади з боєприпасами, скупчення і центри підготовки терористів, а також заводи з виготовлення різного роду засобів масового ураження населення", - заявив він.

Нагадаємо, міністерство оборони Російської Федерації підтвердило, що винищувач МіГ-29 із авіаносної групи “Адмірала Кузнєцова” розбився у Середземному морі.

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