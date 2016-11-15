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15 марта, 19:03 • 110545 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153394 просмотра

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Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" впервые задействовали в операции против террористов в Сирии

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" впервые задействовали в операции против террористов в Сирии

Киев • УНН

 • 12980 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Силы РФ начали во вторник масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в провинции Идлиб и Хомс, в том числе задействован авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 10:30 и в 11:00 мы начали крупную операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб и Хомс", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в этой операции участвуют "Адмирал Григорович", сделавший пуски крылатых ракет "Калибр", береговые ракетные комплексы "Бастион" и "впервые в истории ВМФ в боевых действиях начал участвовать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

С.Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы наносят массированные удары по заводам террористов в Сирии.

"Основные цели нанесения ударов - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению различного рода средств массового поражения населения", - заявил он.

Напомним, министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что истребитель МиГ-29 с авианосной группы "Адмирала Кузнецова" разбился в Средиземном море.

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