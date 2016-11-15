Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" впервые задействовали в операции против террористов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Силы РФ начали во вторник масштабную операцию по нанесению ударов по террористам в провинции Идлиб и Хомс, в том числе задействован авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня в 10:30 и в 11:00 мы начали крупную операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб и Хомс", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в этой операции участвуют "Адмирал Григорович", сделавший пуски крылатых ракет "Калибр", береговые ракетные комплексы "Бастион" и "впервые в истории ВМФ в боевых действиях начал участвовать авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
С.Шойгу заявил, что российские Вооруженные силы наносят массированные удары по заводам террористов в Сирии.
"Основные цели нанесения ударов - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению различного рода средств массового поражения населения", - заявил он.
Напомним, министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что истребитель МиГ-29 с авианосной группы "Адмирала Кузнецова" разбился в Средиземном море.