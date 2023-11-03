Російські військовополонені "всі працюють" - Малюська
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Військовополонені росіяни, які не є пораненими та не відбувають лікування, працюють у таборі для військовополонених. Про це повідомив в інтерв’ю Українському радіо міністр юстиції України Денис Малюська, передає УНН.
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«Ніхто не байдикує, всі працюють. Це не складна праця — плетіння меблів із лози, склеювання різноманітних матеріалів. Тобто це проста фізична праця, водночас вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці й дисципліни, безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин», - стверджує міністр.
Доповнення
Також, за словами міністра юстиції, відомство запустило пілотний проєкт щодо працевлаштування в’язнів на шахтах. Сформовано загін з десятка осіб, які отримують досить високі зарплати, які дозволяють значною мірою компенсувати збитки, завдані державі або потерпілим внаслідок вчинення злочину. За словами Малюськи, це справа добровільна, але також міністр зауважив, що більшість із них працювати насправді не бажає.
Раніше
УНН повідомляв, що Україна до кінця року планує досягти компромісу та згоди щодо створення Компенсаційної комісії, яка буде визначати обсяг завданих збитків від війни росії проти України.