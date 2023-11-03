Российские военнопленные "все работают" - Малюська
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Военнопленные россияне, которые не являются ранеными и не отбывают лечение, работают в лагере для военнопленных. Об этом сообщил в интервью Украинскому радио министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.
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«Никто не бездельничает, все работают. Это не сложный труд - плетение мебели из лозы, склеивание различных материалов. То есть это простой физический труд, при этом они заняты. А с точки зрения отношения к труду и дисциплины, безусловно, с ними работать проще, чем с обычными заключенными, совершившими преступление», - утверждает министр.
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Также, по словам министра юстиции, ведомство запустило пилотный проект по трудоустройству заключенных на шахтах. Сформирован отряд из десятка человек, которые получают достаточно высокие зарплаты, позволяющие в значительной степени компенсировать ущерб, нанесенный государству или потерпевшим в результате совершения преступления. По словам Малюськи, это дело добровольное, но также министр отметил, что большинство из них работать на самом деле не желает.
Ранее
УНН сообщал, что Украина до конца года планирует достичь компромисса и согласия по созданию Компенсационной комиссии, которая будет определять объем нанесенного ущерба от войны россии против Украины.