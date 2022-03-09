Російські військові стрімко втрачають техніку в Україні - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За оцінками США, російські військові втратили від 8% до 10% військового майна, яке використовувалося під час вторгнення в Україну, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За оцінками США, від 8% до 10% російських військових активів, які використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищено або не працює, повідомляє американський чиновник, знайомий з останніми розвідувальними даними.
Втрачена техніка включає танки, літаки, артилерію та інші військові засоби. Це майже вдвічі більше, ніж втрати, про які CNN повідомляв минулого тижня, коли, за оцінками, Росія втратила від 3% до 5% своїх військових активів.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.