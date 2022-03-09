Российские военные стремительно теряют технику в Украине - CNN

Детали

По оценкам США, от 8% до 10% российских военных активов, которые использовались во время вторжения в Украину, сейчас уничтожено или не работают, сообщает американский чиновник, знакомый с последними разведывательными данными.

Утраченная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другие военные средства. Это почти вдвое больше, чем потери, о которых CNN сообщал на прошлой неделе, когда, по оценкам, Россия потеряла от 3% до 5% своих военных активов.

Дополнение

Общие боевые потери РФ в результате вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 12 тысяч человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ.