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Російські війська на Донбасі мають проблеми: у деяких батальйонах налічується до 30 солдатів з 600 необхідних - британська розвідка

Російські війська на Донбасі мають проблеми: у деяких батальйонах налічується до 30 солдатів з 600 необхідних - британська розвідка

Київ • УНН

 • 102977 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. росія має проблеми з укомплектуванням своїх військ на Донбасі. Деякі російські батальйонні тактичні групи, які зазвичай налічують від 600 до 800 осіб, змогли зібрати всього по 30 солдатів. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії на основі розвідданих у своєму Twitter, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України та російської армії у найбільш горячих точках фронту, ймовірно, все більше зводяться до невеликих груп військ, які діють, як правило, в пішому порядку.

"Деякі сильні сторони росії, такі як перевага в кількості танків, стають менш значущими в таких умовах. Ймовірно, це сприяє збереженню повільних темпів просування", - інформують у відомстві.

Там наголосили також, що всі основні мости через річку Сіверський Донець, які зв'язують місто Сєвєродонецьк з утримуваною Україною територією, зруйновані. Однак українська сторона, скоріш за все, вивела значну частину своїх бойових підрозділів, які спочатку утримували місто, вказує британська розвідка.

У відомстві заявили, що російським окупантам тепер швидше за все доведеться або організувати спірну переправу через річку, або наступати на своїх застопорених флангах, щоб перетворити тактичний виграш в оперативну перевагу.

"Ситуація залишається вкрай складною для українських військ і цивільного населення, що залишилися на схід від річки", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 32 950 окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, російській окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та намагаються прорватися на Слов’янському напрямку.

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