У российских войск на Донбассе проблемы: в некоторых батальонах насчитывается до 30 солдат из 600 необходимых - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. у россии проблемы с укомплектованием своих войск на Донбассе. Некоторые российские батальонные тактические группы, обычно насчитывающие от 600 до 800 человек, смогли собрать всего по 30 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на основе разведданных в своем Twitter, передает УНН.
Детали
Сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины и российской армии в наиболее горячих точках фронта, вероятно, все больше сводятся к небольшим группам войск, действующих, как правило, в пешем порядке.
"Некоторые сильные стороны россии, такие как преимущество в количестве танков, становятся менее значимыми в таких условиях. Вероятно, это способствует сохранению медленных темпов продвижения", - информируют в ведомстве.
Там подчеркнули также, что все основные мосты через реку Сиверский Донец, связывающие город Северодонецк с удерживаемой Украиной территорией, разрушены. Однако украинская сторона, скорее всего, вывела значительную часть своих боевых подразделений, сначала удерживавших город, указывает британская разведка.
В ведомстве заявили, что российским оккупантам теперь, скорее всего, придется либо организовать спорную переправу через реку, либо наступать на своих застопоренных флангах, чтобы превратить тактический выигрыш в оперативное преимущество.
"Ситуация остается крайне сложной для оставшихся к востоку от реки украинских войск и гражданского населения", - говорится в сообщении.
Дополнение
С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 32 950 оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и пытаются прорваться на Славянском направлении.