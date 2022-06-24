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Російські танкери доставляють нафту до портів ЄС, незважаючи на санкції: журналісти розповіли, як

Російські танкери доставляють нафту до портів ЄС, незважаючи на санкції: журналісти розповіли, як

Київ • УНН

 • 229151 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Російська державна судноплавна компанія, проти якої США та ЄС у лютому ввели санкції, продовжує постачати сиру нафту до європейських портів. Про це свідчить аналіз записів компанії та відстеження суден у реальному часі, вважають журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), пише УНН.

Цитата

“Незважаючи на західні санкції, спрямовані на обмеження імпорту російської нафти, танкери, що належать російському державному оператору „Радкомфлот“, продовжують здійснювати постачання в порти Європи та заробляти настільки необхідну Москві іноземну валюту”, — пишуть журналісти.

Деталі

США та ЄС ввели санкції проти “Радкомфлоту” у лютому. Санкції були поетапними і набули повної сили 26 березня для США та 15 травня для ЄС.

OCCRP виявив понад 18 танкерів “Радкомфлоту”, які перетинали світовий океан протягом останнього місяця. Кожен із них перевозить у середньому палива на суму понад 240 мільйонів доларів.

Як зазначається, як тільки санкції набули повної сили, деякі з цих суден відключили свої транспондери, що означає, що їх неможливо відстежити на сайтах по відстеженню морського трафіку.

Серед танкерів “Радкомфлоту”, які не відключили свої трекери, один був зафіксований прямуючим у США на початку травня, після чого був перенаправлений у Південну Африку та швидко перейменований. OCCRP відстежив щонайменше п'ять інших танкерів, які нещодавно прибули з Італії, Данії та Нідерландів, прямували туди або стояли в доках, навіть після того, як санкції ЄС вступили до повну силу.

Незрозуміло, хто купує нафту, що поставляється “Радкомфлотом”, зазначають журналісти.

Зазначається, що “Радкомфлот” і оператори в цих портах уникли санкцій, оскільки судна ходять під ліберійським прапором, а компанія здійснює свою діяльність через дочірні компанії на Кіпрі і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дочірня компанія “Радкомфлоту”, що безпосередньо володіє судами, також базується в ОАЕ, хоча і належить російській державі.

Фахівець з міжнародної політики та фінансування з Оксфордського університету Професор Рікардо Соарес у коментарі журналістам зазначив, що, створюючи видимість базування в ОАЕ та перейменовуючи свій флот, “Радкомфлот” міг продовжувати заробляти іноземну валюту для росії, яка продовжує своє вторгнення до України.

Відстежити приналежність суден росії практично неможливо, тим більше що “Радкомфлот” змінює назви судів і, очевидно, відключає GPS-стеження в деяких країнах “, — сказав Соарес, додавши, що плавання суден під прапором Ліберії було простим способом приховати походження танкерів.

“Ліберія є морською податковою гаванню і використовується як зручний прапор для суден”, — сказав він.

Використання “Радкомфлотом” різних баз та прапорів відображає ширші зусилля росії щодо пом'якшення чи обходу наслідків західних санкцій, каже експерт із оподаткування.

“Використання росією таємних юрисдикцій, з якими у неї немає реальних економічних зв'язків, — це гра в хованки”, — сказав економіст і засновник Tax Justice Network Джон Крістенсен.

“Розмістивши свій бізнес з перевезення енергоносіїв у трьох юрисдикціях, які працюють разом — ОАЕ, Кіпр та Ліберія — „Радкомфлот“ обійшов санкції”, — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як російські олігархи оминають санкції ЄС — ЗМІ

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