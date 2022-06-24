Российские танкеры доставляют нефть в порты ЕС, несмотря на санкции: журналисты рассказали, как

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Российская государственная судоходная компания, против которой США и ЕС в феврале ввели санкции, продолжает поставлять сырую нефть в европейские порты. Об этом свидетельствует анализ записей компании и отслеживания судов в реальном времени, считают журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет УНН.

Цитата

“Несмотря на западные санкции, направленные на ограничение импорта российской нефти, танкеры, принадлежащие российскому государственному оператору „Совкомфлот“, продолжают осуществлять поставки в порты Европы и зарабатывать столь необходимую Москве иностранную валюту”, — пишут журналисты.

Детали

США и ЕС ввели санкции против “Совкомфлота” в феврале. Санкции были поэтапными и вступили в полную силу 26 марта для США и 15 мая для ЕС.

OCCRP выявил более 18 танкеров “Совкомфлота”, которые пересекали мировой океан в течение последнего месяца. Каждый из них перевозит в среднем топлива на сумму более 240 миллионов долларов.

Как отмечается, как только санкции вступили в полную силу, некоторые из этих судов отключили свои транспондеры, что означает, что их невозможно отследить на сайтах по отслеживанию морского траффика.

Среди танкеров “Совкомфлота”, которые не отключили свои трекеры, один был зафиксирован направляющимся в США в начале мая, после чего был перенаправлен в Южную Африку и быстро переименован. OCCRP отследил по меньшей мере пять других танкеров, которые недавно прибыли из Италии, Дании и Нидерландов, направлялись туда или стояли в доках, даже после того, как санкции ЕС вступили в полную силу.

Неясно, кто покупает нефть, поставляемую “Совкомфлотом”, отмечают журналисты.

Отмечается, что “Совкомфлот” и операторы в этих портах избежали санкций, поскольку суда ходят под либерийским флагом, а компания осуществляет свою деятельность через дочерние компании на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Дочерняя компания “Совкомфлота”, непосредственно владеющая судами, также базируется в ОАЭ, хотя и принадлежит российскому государству.

Специалист по международной политике и финансированию из Оксфордского университета Профессор Рикардо Соарес в комментарии журналистам отметил, что, создавая видимость базирования в ОАЭ и переименовывая свой флот, “Совкомфлот” мог продолжать зарабатывать иностранную валюту для россии, которая продолжает свое вторжение в Украину.

Отследить принадлежность судов россии практически невозможно, тем более что “Совкомфлот” меняет названия судов и, очевидно, отключает GPS-слежение в некоторых странах“, — сказал Соарес, добавив, что плавание судов под флагом Либерии было простым способом скрыть происхождение танкеров.

“Либерия является морской налоговой гаванью и используется в качестве удобного флага для судов”, — сказал он.

Использование “Совкомфлотом” различных баз и флагов отражает более широкие усилия россии по смягчению или обходу последствий западных санкций, говорит эксперт по налогообложению.

“Использование Россией тайных юрисдикций, с которыми у нее нет реальных экономических связей, — это игра в прятки”, — сказал экономист и основатель Tax Justice Network Джон Кристенсен.

“Разместив свой бизнес по перевозке энергоносителей в трех юрисдикциях, которые работают вместе — ОАЭ, Кипр и Либерия — „Совкомфлот“ обошел санкции”, — добавил он.

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