Російські спецпризначенці, які воювали в Сирії, у повному складі відмовилися штурмувати Маріуполь - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
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Наголошується, що у боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.
Останні дані щодо відбору на військову службу в рф свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.
З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться.
Додамо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19 тис. осіб, 700 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.