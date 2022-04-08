Російські спецпризначенці, які воювали в Сирії, у повному складі відмовилися штурмувати Маріуполь - розвідка

Деталі

Наголошується, що у боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Останні дані щодо відбору на військову службу в рф свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться.

Додамо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19 тис. осіб, 700 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.