Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 19 тисяч окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 19 тис. осіб, 700 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 19 000 осіб,
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- танків ‒ 700,
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- бойових броньованих машин ‒ 1891,
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- артилерійських систем – 333,
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- РСЗВ - 108,
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- засобів ППО - 55,
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- літакі – 150,
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- гелікоптерів – 135,
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- автомобільної техніки - 1361,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
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- спеціальної техніки - 25,
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- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.