Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19 тыс. человек, 700 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 08.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава – около 19 000 человек,
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- танков ‒ 700,
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- боевых бронированных машин ‒ 1891,
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- артиллерийские системы – 333,
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- РСЗО – 108,
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- средств ПВО - 55,
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- самолетов – 150,
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- вертолетов – 135,
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- автомобильной техники - 1361,
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- кораблей/катеров - 7,
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- цистерн с ГСМ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
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- специальной техники - 25,
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- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.