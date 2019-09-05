Російські силовики обшукують офіси організацій, що пов'язані з опозиціонером Навальним

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російські силовики ввечері 5 вересня прийшли з обшуками до офісу “Фонду боротьби з корупцією” (ФБК), студії Youtube-каналу “Навальний Live” і московського штабу опозиційного політика Олексія Навального. Про це в соцмережах повідомили сам Навальний і його соратники, передає УНН спираючись на Радіо Свобода і ТАСС.