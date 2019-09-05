Російські силовики обшукують офіси організацій, що пов'язані з опозиціонером Навальним
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Російські силовики ввечері 5 вересня прийшли з обшуками до офісу “Фонду боротьби з корупцією” (ФБК), студії Youtube-каналу “Навальний Live” і московського штабу опозиційного політика Олексія Навального. Про це в соцмережах повідомили сам Навальний і його соратники, передає УНН спираючись на Радіо Свобода і ТАСС.
Три людини були затримані і доставлені у відділення поліції. Пізніше їх відпустили без складання протоколів.
Речниця ФБК Кіра Ярмиш зазначила, що правоохоронці відключали камери спостереження. Олексій Навальний написав, що двері до студії каналу випиляли.
Пізніше російське державне інформаційне агенство ТАСС повідомило, що після обшуку в московському штабі ФБК затримали вісім чоловік.
До штабу, за словами Леоніда Волкова, “вломилися” співробітники Слідчого комітету і Росгвардії. У цей час у приміщенні відбувалася лекція з підготовки спостерігачів на виборах. У присутніх відбирали телефони. Волков додав, що обшуки розпочалися за годину до ефіру, в якому Навальний планував розповісти про так зване “розумне голосування” — ідею підтримки на місцевих виборах у Москві 8 вересня кандидатів, не пов’язаних із чинною владою. За останні півтора місяці це вже третій обшук у студіях каналу.
До виборів у Москві не були допущені незалежні кандидат, в тому числі прихильники Навального. Їх недопуск до виборів став приводом для масових вуличних протестів у Москві в липні і серпні.
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В эти минуты начинается обыск уже в ФБК. Там остались только юристы. Обстановка накануне была тревожная и гнетущая pic.twitter.com/zPTw2evukq— Alexey Navalny (@navalny) September 5, 2019