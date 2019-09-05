Российские силовики обыскивают офисы организаций, что связаны с оппозиционером Навальным

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские силовики вечером 5 сентября пришли с обысками в офис “Фонда борьбы с коррупцией” (ФБК), студии Youtube-канала “Навальный Live” и московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщили сам Навальный и его соратники, передает УНН опираясь на Радио Свобода и ТАСС.