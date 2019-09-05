Российские силовики обыскивают офисы организаций, что связаны с оппозиционером Навальным
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские силовики вечером 5 сентября пришли с обысками в офис “Фонда борьбы с коррупцией” (ФБК), студии Youtube-канала “Навальный Live” и московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщили сам Навальный и его соратники, передает УНН опираясь на Радио Свобода и ТАСС.
Три человека были задержаны и доставлены в отделение полиции. Позже их отпустили без составления протоколов.
Представитель ФБК Кира Ярмыш отметила, что правоохранители отключали камеры наблюдения. Алексей Навальный написал, что двери в студию канала выпилили.
Позже российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что после обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек.
В штаб, по словам Леонида Волкова, “вломились” сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. В это время в помещении проходила лекция по подготовке наблюдателей на выборах. У присутствующих отбирали телефоны. Волков добавил, что обыски начались за час до эфира, в котором Навальный планировал рассказать о так называемом “разумном голосовании” — идее поддержки на местных выборах в Москве 8 сентября кандидатов, не связанных с действующей властью. За последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.
До выборов в Москве не были допущены независимые кандидат, в том числе сторонники Навального. Их недопуск к выборам стал поводом для массовых уличных протестов в Москве в июле и августе.
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В эти минуты начинается обыск уже в ФБК. Там остались только юристы. Обстановка накануне была Тревожная и гнетущая pic.twitter.com/zPTw2evukq— Alexey Navalny (@navalny) September 5, 2019