Російські окупаціні віська обстріляли Юнаківську громаду у Сумській області: одна людина загинула

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Упродовж попереднього дня рашисти зі своєї території розстрілювали прикордоння Сумщини.

Протягом дня ворог зі своєї території нещадно розстрілював прикордоння Сумщини мінометами, ствольною артилеріїєю та реактивними системами залпового вогню.

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"Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Одна людина загинула, ще одна поранена", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зафіксували більше 110 вибухів на українській території.