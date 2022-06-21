Российские оккупационные войска обстреляли Юнаковскую общину в Сумской области: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Пограничники Сумской области сообщили, что решисты обстреляли юношескую общину в Сумской области. Один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом информирует УНН.
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В течение предыдущего дня рашисты со своей территории расстреливали приграничье Сумщины.
В течение дня враг со своей территории беспощадно расстреливал приграничье Сумщины минометами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня.
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"В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Один человек погиб, еще один ранен", - говорится в сообщении.
Пограничники зафиксировали более 110 взрывов на украинской территории.