Російські окупанти обстріляли дитячу клінічну лікарню у Лисичанську: поранено хірурга
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські окупанти у Лисичанську обстріляли дитячу клінічну лікарню. Внаслідок обстрілів розбито відділення пульмонології, поранено хірурга, повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай, пише УНН.
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Повідомляється, що у Лисичанську є попадання у 3 мікрорайон заводу ГТВ.
Також два попадання в дитячу клінічну лікарню. Внаслідок обстрілів пробито дах, розбито відділення пульмонології, поранено хірурга. Пошкоджено апарат МРТ.
Нагадаємо
2 березня російські окупанти завдали удару по телевежі в Лисичанську на Луганщині.
24 лютого 2022 року окупанти вони вторглися на територію, підконтрольну українській владі, у складі колони з ворожих БМП та піхоти, виконуючи злочинний наказ командування Російської Федерації, здійснили збройний наступ на м. Щастя Луганської області.
28 лютого 2022 року в результаті успішної військової операції, проведеної ЗСУ, техніку окупантів та частину екіпажів знищено, а 4 бойовиків виявлено українськими захисниками у підвалі багатоквартирного будинку, де вони ховались.