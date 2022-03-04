Российские оккупанты обстреляли детскую клиническую больницу в Лисичанске: ранен хирург

Детали

Сообщается, что в Лисичанске есть попадание в 3 микрорайон завода РТИ.

Также два попадания в детскую клиническую больницу. В результате обстрелов пробита крыша, разбито отделение пульмонологии, ранен хирург. Поврежден аппарат МРТ.

Напомним

2 марта российские оккупанты нанесли удар по телебашни в Лисичанске в Луганской области.

24 февраля 2022 года оккупанты вторглись на территорию, подконтрольную украинской власти, в составе колонны из вражеских БМП и пехоты, выполняя преступный приказ командования Российской Федерации, совершили вооруженное наступление на г. Счастье Луганской области.

28 февраля 2022 года в результате успешной военной операции, проводимой ВСУ, технику оккупантов и часть экипажей уничтожено, а 4 боевиков обнаружено украинскими защитниками в подвале многоквартирного дома, где они прятались.