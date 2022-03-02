Російські оккупанти висунули ультиматум меру Конотопа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські оккупанти висунули ультиматут меру Конотопа Артему Семеніхіну здатися. Домовитися не вдалося, до 12:00 їх чекали у місті. Про це написав у своєму Telegram-каналі написав радник голови МВС України Антон Геращенко, пише УНН.
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“Конотоп. Російська важка техніка біля міської ради. Лідери ворожі пішли домовлятися з Конотопським мером, щоб той здався. Люди оточили техніку росіян. Домовитись із мером не вдалося. Російських військових місцеві відганяють із міста”, — написав Геращенко.
Він навів слова Артема Семеніхіна, міського голови Конотопу:
“Росіяни приїхали до нас і сказали, щоб я віддав місто під їхній контроль. Я сказав: "Ідіть на х*й! Ви — окупанти“. А вони: "Ми — не окупанти. У нас спецоперація. Давайте співпрацювати. Буринь співпрацює“. Я кажу, ми не співпрацюватимемо. Такий ось пиз*ець. Вони до 12.00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю та боремося”.
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Як писав УНН, 2 березня у Сумах російські окупанти здійснили артобстріл. У місті вуличні бої.