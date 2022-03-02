Российские оккупанты выдвинули ультиматум мэру Конотопа

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“Конотоп. Российская тяжелая техника возле городского совета. Лидеры вражеские пошли договариваться с мэром Конотопа, чтобы тот сдался. Люди оцепили технику россиян. Договориться с мэром не удалось. Российские военные местные отгоняют из города”, — написал Геращенко.

Он привел слова Артема Семенихина, городского головы Конотопа:

“Россияне приехали к нам и сказали, чтобы я отдал город под их контроль. Я сказал: "Идите на х*й! Вы - оккупанты“. А они: "Мы - не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает“. Я говорю, мы не будем сотрудничать. Такой вот пиз*ец. Они до 12.00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и боремся”.

Ранее

Как писал УНН, 2 марта в Сумах российские оккупанты осуществили артобстрел. В городе уличные бои.