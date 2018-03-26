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Російська відповідь на видворення дипломатів не є загрозою для України - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Якщо Росія вирішить вислати українських дипломатів, це навряд чи змінить щось для українців, які наразі перебувають в РФ. Таку думку висловив УНН колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

“Американці, європейці і ми висилаємо тих, хто працює не на поліпшення, а на погіршення відносин. Це дуже чіткий і сильний сигнал, я навіть сказав би ляпас Москві, Кремлю і особисто його керівнику про те, що з міжнародним правом і з правилами поведінки не можна гратись. Це — дуже сильний удар по іміджу Росії, тому що Захід продемонстрував свою єдність, сказав: „кожний злочин має бути покараний, за кожний злочин ви будете нести відповідальність“”, — сказав В.Огризко.

Водночас він наголосив, що висилка українських дипломатів з Росії не є загрозою для України, оскільки наявність там дипломатів не дає гарантії, що їхні інтереси будуть захищені.

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“Відносно тих, хто переживає за долю українців в Росії — там є або незаконно засудженими, або фактично військовополоненими, або викраденими навіть на території інших держав — ні дипломатичні відносини, ні консульські відносини, ні наявність дипломатів чи консулів не дає жодної гарантії того, що їхні інтереси там будуть захищені”, — зазначив експерт.

За його словами, наша держава має неприємний досвід на прикладі багатьох процесів над українцями.

На думку Огризка, якщо Росія вирішить вислати українських дипломатів з території держави, їх також буде 13.

“Це звичайна практика, тому скоріше за все буде така сама кількість (українських дипломатів — ред). Зазвичай в таких випадках вони висилають таку саму кількість дипломатичних співробітників зі своєї країни”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, 26 березня у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.

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