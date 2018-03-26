Российский ответ на выдворение дипломатов не является угрозой для Украины - эксперт

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Если Россия решит выслать украинских дипломатов, это вряд ли изменит что-то для украинцев, которые сейчас находятся в РФ. Такое мнение высказал УНН бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Американцы, европейцы и мы высылаем тех, кто работает не на улучшение, а ухудшение отношений. Это очень четкий и сильный сигнал, я бы даже сказал пощечина Москве, Кремлю и лично его руководителю о том, что с международным правом и правилами поведения нельзя играть. Это - очень сильный удар по имиджу России, потому что Запад продемонстрировал свое единство, сказал: "каждое преступление должно быть наказано, за каждое преступление вы будете нести ответственность"", - сказал Огрызко.

В то же время он отметил, что высылка украинских дипломатов из России не является угрозой для Украины, поскольку наличие там дипломатов не дает гарантии, что их интересы будут защищены.

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"В отношении тех, кто переживает за судьбу украинцев в ​​России - там есть или незаконно осужденными, или фактически военнопленными или похищенными даже на территории других государств - ни дипломатические отношения, ни консульские отношения, ни наличие дипломатов или консулов ​​не дает никакой гарантии того, что их интересы там будут защищены", - отметил эксперт.

По его словам, наше государство имеет неприятный опыт на примере многих процессов над украинцам.

По мнению Огрызко, если Россия решит выслать украинских дипломатов с территории государства, их также будет 13.

"Это обычная практика, поэтому скорее всего будет такое же количество (украинских дипломатов - ред). Обычно в таких случаях они высылают такое же количество дипломатических сотрудников из своей страны", - отметил эксперт.

Напомним, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украины принял решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.

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