Російська "кримський омбудсмен" поспілкувалася із затриманими українськими моряками телефоном

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Підконтрольна Кремлю кримський омбудсмен Людмила Лубіна поспілкувалася по телефону з українськими моряками, затриманими в Керченській протоці, і має намір відвідати їх. Про це вона повідомила у вівторок ТАРС, інформує УНН.