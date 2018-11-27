Российская "крымский омбудсмен" пообщалась с задержанными украинскими моряками по телефону
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подконтрольная Кремлю крымский омбудсмен Людмила Лубина пообщалась по телефону с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе, и намерена посетить их. Об этом она сообщила во вторник ТАСС, информирует УНН.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросит крымского омбудсмена Лубину посетить задержанных украинских моряков, сделать это оперативно и при необходимости оказать (морякам) гуманитарную помощь.
"Я пока только по телефону общалась, и надо убедиться лично, - сообщила она. - Намереваюсь посетить, определить для себя и общественности, каково состояние здоровья трех раненных моряков. (Всего задержанных моряков) 24, по моим сведениям", - сказала Лубина.
По ее словам, моряки получили "осколочные, не пулевые раны". "Обычно это мягкие ткани. Будем выяснять, как здоровье", - добавила собеседница. Она также сообщила, что военнослажущие содержатся в достойных условиях.
Напоминаем, в РФ сообщили, что задержаны украинские моряки не жаловались на условия.