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Російська ДРГ спробувала зробити вилазку в тил ЗСУ на півдні, але відійшла - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 278731 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російська ДРГ вночі спробувала зробити вилазку в тил українських військових на півдні, але в результаті бою відійшла, повідомили в оператичному командуванні "Південь", пише УНН.

Російська ДРГ спробувала зробити вилазку в тил ЗСУ на півдні, але відійшла - ОК "Південь"

Цитата

"Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без змін складу та положення. Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад. Втрати ворога уточнюються", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

За даними ОК "Південь", у тактиці дій ворог продовжує застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. І що вночі гелікоптером атаковано українські позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат.

Також там розповіли про ситуацію по областях:

Миколаївщина

  • Також серед ночі «Смерчем», а згодом і «Ураганом» обстріляно Березнегувате, де зруйновано два приватних будинки, загинула цивільна жінка.
  • На світанку ще одним реактивним снарядом «Смерчу» ворог зазіхнув на промислову інфраструктуру Миколаєва. Без втрат.

Дніпропетровщина

  • Криворізький район ворог обстріляв з «Ураганів». Поцілив по Зеленодольській громаді. Поранено двоє місцевих мешканців. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.
  • Нікопольський район рашисти накрили вогнем двічі за ніч. По цивільних об’єктах випущено 40 снарядів з «Градів» та 10 – важкої ствольної артилерії. Без людських втрат. У Червоногригорівській громаді понівечено 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства.

Чорне море

"У Чорному морі триває шторм, напоготові перебувають 2 ворожих ракетоносії з 16 «Калібрами», які як і решта корабельно-катерного складу укриваються від шторму і ураження поблизу кримського узбережжя", - зазначили також в ОК "Південь".

У командуванні наголосили, що загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів територій у їхній зоні відповідальності "залишаються на дуже високому рівні вірогідності". "Водночас, ворог намагається тиснути і психологічно, просуваючи наративи про накопичення посиленого угруповання військ на півдні та готовності проривати оборону", - зауважили в ОК "Південь".

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