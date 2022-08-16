Российская ДРГ попыталась совершить вылазку в тыл ВСУ на юге, но отошла - ОК "Юг"

Цитата

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без изменений состава и положения. Под покровом ночи диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прохода в тыл наших войск вблизи Осокоровки. В результате стрелкового боя отошла назад. Потери врага уточняются", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

По данным ОК "Юг", в тактике действий враг продолжает применять авиационные и ракетно-артиллерийские удары. И что ночью вертолетом атакованы украинские позиции вдоль линии столкновения. Без потерь.

Также там рассказали о ситуации по областям:

Николаевская область



Среди ночи «Смерчем», а позже и «Ураганом» обстреляно Березнеговатое , где разрушены два частных дома, погибла гражданская женщина.

, где разрушены два частных дома, погибла гражданская женщина.

На рассвете еще одним реактивным снарядом «Смерча» враг посягнул на промышленную инфраструктуру Николаева . Без потерь.

. Без потерь.

Днепропетровская область



Криворожский район враг обстрелял из «Ураганов». Попал по Зеленодольской громаде. Ранены двое местных жителей. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

враг обстрелял из «Ураганов». Попал по Зеленодольской громаде. Ранены двое местных жителей. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район рашисты накрыли огнем дважды за ночь. По гражданским объектам выпущено 40 снарядов из «Градов» и 10 – тяжелой ствольной артиллерии. Без человеческих утрат. В Красногригорьевской громаде изувечены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

рашисты накрыли огнем дважды за ночь. По гражданским объектам выпущено 40 снарядов из «Градов» и 10 – тяжелой ствольной артиллерии. Без человеческих утрат. В Красногригорьевской громаде изувечены 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом задело два склада с зерном и технику местного агропредприятия.

Черное море

"В Черном море продолжается шторм, наготове находятся 2 вражеских ракетоносителя с 16 «Калибрами», которые как и остальные корабельно-катерные составы укрываются от шторма и поражения у крымского побережья", - отметили также в ОК "Юг ".

В командовании подчеркнули, что угрозы ракетных ударов и артиллерийских обстрелов территорий в их зоне ответственности "остаются на очень высоком уровне вероятности". "В то же время враг пытается давить и психологически, продвигая нарративы о накоплении усиленной группировки войск на юге и готовности прорывать оборону", - отметили в ОК "Юг".