Російська армія зруйнувала в Україні понад 300 освітніх закладів – Зеленський

Цитата

“російська армія за 9 місяців війни зруйнувала в Україні 332 освітніх заклади, ще 2 719 зазнали обстрілів. Це університети, школи”, – сказав він.

Деталі

Голова Держави наголосив, що росія щодня продовжує терор в Україні, порушуючи всі закони міжнародного права. Він закликав студентів поширювати правду про цю війну на загальноєвропейському рівні.

“російська агресія не зупиняється жодного дня. Як жодного дня не зупиняється російська брехня світові. Тому за це все, так само, жодного дня не має зупинятися і міжнародний тиск на росію. І це можуть робити не тільки політики, але і кожен на своєму рівні. Звичайно, треба застосувати нові санкції проти росії, і це ефективно. Потрібен новий європейський санкційний пакет. Будь-ласка, захищайте цю потребу на загальноєвропейському рівні. Треба бути активними в поширенні правди про війну і спровокованої нею кризи. Це те, що точно можете робити усі ви. Говоріть про те, що відбувається”, – наголосив Президент.

Доповнення

З 11 листопада російські війська завдали по Україні 148 ракетних ударів, з них 111 – 15 листопада.